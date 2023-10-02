Как информирует «НБН», разные ТГ-каналы начали сообщать о сильном взрыве вблизи британского Оксфорда. Также ресурсы опубликовали видео самого взрыва, поступившее к ним от очевидцев, после которого появился огромный огненный шар.

Есть информация о проблемах со связью в городе. А в некоторых районах пропала электрическая энергия.

Также ресурсы указывают, что это вовсе не ядерный взрыв, а, по предварительной информации, молния ударила в завод, который занимается анаэробным брожением.

Напомним, ранее мы писали о мощных взрывах в Херсоне, которые произошли в результате обстрела города россиянами.