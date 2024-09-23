Telegram-канал Privet-Rostov.ru сообщил, что жители Азова слышали звук взрыва и видели следы в небе, опубликовав соответствующую фотографию. Позже паблик обнародовал снимок задымления в районе объекта, информирует «НБН».

Фото – t.me/privet_rostov_ru

Фото – t.me/privet_rostov_ru

О том, что жители Приазовья слышали «хлопок» также написал Telegram-канал «Это Ростов новости», показав кадр следа в небе. Паблик сообщил, что якобы сработала система противовоздушной обороны. Вскоре россияне обнаружили, что «что-то сильно горит» в Азовском районе на противоположном берегу.

Фото – t.me/etorostov

Фото – t.me/etorostov

Напомним, что Силы обороны и безопасности Украины регулярно атакую военные и другие объекты на территории государства-террориста, которые россияне используют для продолжения боевых действий в нашей стране. Таким образом ослабляется боевой и наступательный потенциал путинской оккупационной армии.

Ранее в Ростовской области было неспокойно в ночь на 22 сентября – регион подвергся атаке беспилотников. В Сети показали фотографии последствий дронового удара.