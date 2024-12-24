Утром 24 декабря во временно захваченном россиянами Бердянске Запорожской области во дворе дома на улице Европейской взорвалось и сгорело дотла авто. Советник мариупольского мера сообщил, что, по предварительной информации, на машине передвигался глава оккупационного совета города Василий Нечет.

По словам чиновника, пострадавшего от взрыва забрала скорая помощь. Последствия «хлопка» уточняются, информирует издание «НБН».

Фото – t.me/andriyshTime

Фото – t.me/andriyshTime

Андрющенко рассказал, что предатель Украины до 24 февраля 2024 года заведовал бердянским домом культуры «Нефтехимик». После захвата города войсками РФ он перешел на сторону «освободителей».

Помимо этого, коллаборант вступил в ряды путинской партии «Единая Россия» и получил должность председателя оккупационного совета Бердянска.

Напомним, 17 декабря в столице России ликвидировали начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника.