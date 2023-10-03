Во время пресс-конференции глава Мексики возмутился тем, что США выделили Украине финансовую помощь в размере от 30 до 50 миллиардов долларов. По его мнению, такой шаг Вашингтона – «самая иррациональная и разрушительная вещь».

Об этот информирует «НБН» со ссылкой на РАР.

Обрадор недоволен тем, что американский Конгресс решил не выделять финансирование на помощь Латинской Америке. Политик отметил, что конгрессменам придется «научиться уважению и изменить стратегию», добавив, что сейчас якобы не время игнорировать Мехико.

Мексиканский лидер заверил, что его страна стремится «сохранить нейтралитет» в отношении российско-украинской войны.

Отметим, что Обрадор осудил вторжение российских войск в Украину, однако отказался вводить санкции в отношении государства-террориста.