Как информирует «НБН» со ссылкой на «УП«, об этом заявил третьего октября пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия не хотела бы когда-то, по определенным причинам президент Путин отказывался бы от визитов в Армению. По его словам, страны много чего объединяет. И у РФ нет никаких сомнений, что будет объединять навсегда.

Кроме того, руководитель пресс-службы Кремля напоследок добавил:

К действующему руководству Армении появятся дополнительные вопросы, они были заранее переданы армянской стороне. Мы сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда является корректным. По-прежнему считаем, что это некорректное решение.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин собрался на новый президентский срок.