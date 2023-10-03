Администрация президента РФ начала прорабатывать сценарии будущей избирательной кампании Путина и вычерчивать ее «идеологическую рамку». Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ», информирует «НБН».

Источники в окружении диктатора сообщают, что лидер россиян намеревается идти на выборы с тезисами, которыми он оправдывает вторжение в Украину: о том, что страна-агрессор – «отдельная цивилизация», «семья семей», для которой важны традиционные ценности.

При этом российский лидер будет постоянно напоминать соотечественникам, что их родину «атакуют враги», которые не достигнут цели, благодаря «консолидации» граждан.

О намерении участвовать в выборах в следующем году военный преступник может объявить в ноябре на открытии международной выставки-форума «Россия» в Москве.

В конце лета стало известно, что в Кремле занялись отбором «соперников» для Путина. СМИ сообщили о главном критерии для «конкурентов» диктатора.