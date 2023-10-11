В интервью изданию «Бабель» бывший премьер-министр Великобритании рассказал детали разговора с российским лидером накануне полномасштабной войны, информирует «НБН».

По словам политика, глава РФ заявил, что он не собирается нападать на Украину и возмущался желанием Киева вступить в Североатлантический Альянс и разместить на своей территории ракеты. На это Джонсон ответил, что Украина не получит членство в НАТО в ближайшее время, так как на тот момент ФРГ, Франция, Венгрия и другие государства были против этого.

Экс-глава правительства Соединенного Королевства заверил, что Украина не представляет угрозы для РФ. При этом лидер россиян поинтересовался, что означает «в ближайшее время», вынуждая Джонсона сказать, что Киев никогда не присоединится к Альянсу.

Политик отметил, что Украину не хотели принимать в НАТО, поскольку боялись Путина. Такая позиция обернулась войной в Европе, поэтому Киеву нужно предложить членство в организации как можно быстрее после окончания боевых действий.

Джонсон добавил, что во время разговора диктатор играл с ним и пытался представить конфликт как противостояние между РФ и Альянсом, шутил, что не хочет навредить ему ядерным оружием, намекая, что это может произойти «случайно».

По мнению бывшего премьера Британии, на самом деле вопрос был не в НАТО, а в нелюбви президента-агрессора к Украине и страхе, что Киев выберет другой путь. Путин хочет возродить «империю СССР» и подавить свободу украинцев.

Ранее Джонсон высказался о ликвидации главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Путиным.