О том, что жители Сектора Газы могут не рассчитывать на снабжение ни электроэнергией, ни водой, ни топливом, пока экстремисты ХАМАСа не отпустят всех захваченных израильтян и граждан других стран, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, опубликованное в официальном X-аккаунте главы Министерства энергетики Израиля Исраэля Каца.

По словам Исраэля Каца, ни один переключатель электричества не вернется в прежнее положение, ни один гидрант с водой не будет открыт, и ни один грузовой автомобиль с топливом не въедет в Сектор Газы, пока абсолютно все похищенные лица не будут освобождены боевиками-исламистами:

Гуманитарная помощь только для гуманных людей. И никто не будет проповедовать нам [Израилю] мораль.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский заявил — Россия причастна к поддержке боевиков ХАМАСа и несет ответственность за вторжение террористов в Израиль.