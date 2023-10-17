Во время визита в Пекин скандальный венгерский политик встретился с главой РФ. Орбан цинично заявил, что его страна никогда не хотела противостоять государству-террористу, а Будапешт пытается спасти двусторонние контакты с Москвой.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

В ответ кремлевский диктатор довольно заявил, что Россия якобы сохраняет и развивает отношения со многими странами Европы, одной из которых является Венгрия.

Глава пресс-службы премьер-министра Берталан Хаваси рассказал журналистам, что на встрече Орбан и Путин говорили о поставках нефти и газа, обсуждали вопросы ядерной энергетики.

Венгерский политик также подчеркнул, что якобы Будапешту и странам Европы крайне важно положить конец антироссийским санкциям, боевым действиям в Украине и остановить поток беженцев.

Ранее Орбан потребовал составить документ с оценкой влияния членства Украины на ЕС.