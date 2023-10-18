Во время брифинга представитель Пентагона объяснила, почему Америка ставила Киеву условия относительно применения оружия, в частности относительно кассетных снарядов, однако Иерусалим не получал от Вашингтона таких требований, информирует «НБН».

По словам Сингх, в Украине и Израиле идут две разные войны. Условия Киеву относительно применения кассетных снарядов нужны для безопасности его граждан и во избежание жертв среди мирных жителей в будущем. Она отметила, что защитники очень ответственно подходят к использованию таких боеприпасов и следят за тем, по каким местам бьют ими.

Представитель Минобороны США добавила, что Израиль – один из старейших союзников и партнеров Америки в регионе и страна имеет полное право отвечать на атаки террористов ХАМАСа.

Напомним, Иерусалим просит Вашингтон предоставить Израилю военную помощь на 10 миллиардов долларов.