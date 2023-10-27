О том, что семейство экс-нардепа ВРУ Медведчука, менее чем через 1 год после его обмена на защитников, прикупило роскошную яхту Pershing-9X по цене в 886 млн рублей, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Верстки».

На борту этой 28-метровой скоростной яхты на 20 гостей (помимо экипажа), которую производитель Ferretti Group (Италия) прозвал «истребителем», размещено 4 каюты с 8 спальными местами. В соответствии с таможенными данными, указанная яхта называется «Amore Mio», и было спущено на воду в текущем году. При этом, к территориальным водам РФ «Amore Mio» подошла под флагом Палау, а в отправителях значится компания Lavel Fzco (Объединенные Арабские Эмираты).

Отметим, что в качестве получателя яхты в РФ, оформившем «временный ввоз» (дает освобождение от таможенных сборов), выступает АО «Ренессанс», в бенефициарных владельцах которой — украинка Оксана Марченко, являющаяся супругой Медведчука.

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