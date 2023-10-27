Как информирует «НБН«, об этом сказано в сообщении российского паблика «Кремлевская табакерка«.

Там отметили, что, в соответствии с информацией источников в оккупированном Крыму, «в Царева стрелял ветеран СВО, который сейчас проходит курс восстановления после контузии, полученной на Запорожском направлении фронта в Украине»:

«Якобы экс-украинский депутат во время личного разговора ругал власти за то, что допустили обстрелы Крыма, а также говорил, что мы проиграем войну. А в ответ ветеран открыл стрельбу. Эту версию нужно проверить. А вот про недовольство спецслужб мы знаем точно. Заигрываться с ними опасно, в частности, если никак не можешь забыть о своих украинских корнях», — пишет паблик.

Ранее мы уже писали о том, что в Царева нашли дома с ранением.