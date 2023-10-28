Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении AP.

В материале издания отмечается, что Александр Лукашенко передал свое приглашение Орбану через министра иностранных дел Венгрии Сийярто, который не так давно был в Минске.

Диктатор из Беларуси утверждал, что он всячески «готов к диалогу со странами Европы». А Виктора Орбана он пригласил «для того, чтобы обсудить важные вопросы».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Лукашенко провел встречу с Сийярто в Минске. Последний во время переговоров сделал весьма предсказуемое заявление.