Как информирует «НБН», об этом пишут СМИ со ссылкой на российские паблики. В частности, переход «музыкантов» в состав войск Кадырова прокомментировали два боевика ЧВК «Вагнер».

Согласно их словам, те, кто с «вагнеровцев» ушли к Кадырову, это уже далеко не ЧВК «Вагнер».

Это предатели, которые попросту продались. Но они заплатят за все это. Только окажутся на фронте, они начнут сравнивать, как это, воевать в нормальном подразделении, и воевать с тиктокерами, которые не умеют вообще ничего. Ведь Ахмат – это не сила. Они поймут все потом сами, но будет уже поздно.

Помимо прочего, по словам «вагнеровцев», в числе тех, кто будут «воевать за Кадырова», есть и «предатели, которые готовили бойцов ХАМАС».

В итоге один из боевиков ЧВК «Вагнер» подытожил:

Они за все заплатят кровью. Большее их количество, полагаю, погибнет на фронте. Остальным же я советовал бы ходить, и просто оглядываться. Бог им судья, надеюсь, строгий.

Напомним, ранее мы уже писали о том, зачем РФ вернула под Бахмут «вагнеровцев».