В эфире национального телемарафона глава пресс-службы подтвердил, что «вагнеровцы» в армии Путина занимают разные должности, в частности командные и инструкторские. Однако возвращение боевиков ЧВК на фронт в Украину больше играет информационную роль, сообщает «НБН».

Евлаш отметил, что РФ использует наемников в качестве устрашения, поскольку они известны своими карательными операциями. Не исключено, что «вагнеровцы» — элемент сдерживания мобилизованных россиян и отвлечения внимания от деоккупации Клещиевки.

По словам представителя Восточной группировки войск ВСУ, защитники разрушили легенду о ЧВК. Кроме того, не стоит говорить о тактическом переломе на фронте, так как присутствие боевиков – единичные случаи.

Ранее о возвращении наемников группы «Вагнера» в Украину высказались в Институте изучения войны, рассказав о проблеме ЧВК.