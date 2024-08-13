Как информирует «НБН» со ссылкой Telegram-канал 225 отдельного штурмового батальона ВСУ, куча обнародованных документов «живой силы» из подразделения МВД РФ «Ахмат», лишь подкрепляет сведения о разбитии данного вражеского формирования на Курщине.

В частности, защитники нашей страны сообщают, что вопреки достаточно сложному процессу точного определения, кто именно из чеченских бойцов был ликвидирован, (вследствие затруднения визуальной верификации из-за неважного состояния тел), а кто успел «отступить», или скорее сбежать с поля боя, все же можно опубликовать ряд имен «кадыровцев».

Фотосвидетельство уничтожения бойцов «Ахмата» доступно для ознакомления чуть ниже:

Фото — t.me/OSHB_225

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Силах обороны отвечали, изменилась ли ситуация на Покровском направлении после начала боев в Курской области.