О том, что вышеуказанные военинструкторы замечены в расположении 927-го центра подготовки БПЛА (воинская часть 92504 в городе Береза Брестской области РФ), и основной задачей данных «наставников» является прямое участие в процессе учебы операторов дронов, относящихся не к ВС РФ, а к армии Беларуси, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

Как стало известно, в вышеописанном центре уже применяются российские беспилотные авиационные системы разнообразных модификаций — Supercam S100/S150/S350, и, как предполагают в «ЦНС», вполне вероятно, что россияне планируют начать вербовку беларусских военнослужащих в ряды собственных захватнических войск.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в «ЦНС» предупреждали о подвозе оккупантами модифицированных зенитных ракет к приграничным регионам Украины.