Выступая на Сяншаньском форуме в Пекине руководитель оборонного ведомства РФ в очередной раз попытался оправдать вторжение путинских оккупационных сил в Украину, информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

Шойгу пожаловался на «агрессивные шаги» Запада и якобы игнорирование Америкой законных прав государства-террориста на безопасность. По словам путинского генерала, РФ напала на Украину, так как Североатлантический Альянс начал расширяться на восток.

Министр отметил, что Запад развязал против страны-агрессора гибридную войну и хочет нанести ей стратегическое поражение. Для этой цели якобы была цинично избрана Украина, которую используют в качестве тарана и расходного материала.

Шойгу обвинил Америку в том, что она «вызвала катаклизмы» в сфере международных отношений, подорвав безопасность в мире.

Ранее глава Минобороны РФ опозорился заявлениями о «потерях» украинской авиации.