Выступая на предвыборном митинге в штате Айова экс-глава Америки вспомнил времена своего президентства и в очередной раз начал играть на теме финансирования структур Альянса, информирует «НБН».

Трамп пожаловался, что большинство государств-членов НАТО делают слишком малые взносы в организацию и выделяют недостаточно средств на оборонные нужды, якобы перекладывая основное бремя на Вашингтон.

Скандальный политик вспомнил, как во время его президентства он заявил партнерам США из Европы, что Америка не защитит их страны в случае вторжения РФ и не окажет им финансовую поддержку.

По словам бывшего американского лидера, глава одного из государств встал и уточнил, действительно ли в случае нападения России на его страну США там не будет.

«Я не буду защищать вас и не буду давать денег», — ответил Трамп европейскому лидеру.

Напомним, недавно экс-глава США во время предвыборного выступления опозорился, перепутав венгерского премьер-министра Виктора Орбана с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.