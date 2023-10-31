В ФСБ РФ сообщили, что после покушения состояние здоровья предателя Украины удовлетворительное. В спецслужбе отметили, что в отношении семьи коллаборанта были приняты меры безопасности.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российские пропагандистские агентства «РИА Новости» и «ТАСС».

Также российские силовики утверждают, что они задержали «координатора» покушения на Царева и нашли у него самодельную взрывчатку. По версии Федеральной службы безопасности, арестованный житель временно захваченной Ялты и гражданин страны-агрессора, который организовал слежку за бывшим нардепом, во всем признался.

Напомним, 27 октября российские СМИ заявили о покушении на Царева. Инцидент произошел ночью на территории дома коллаборанта в Ялте.