Во время брифинга во вторник, 31 октября, представитель Пентагона высказался о попытках войск Российской Федерации захватить Авдеевку. По словам Райдера, захватчики на этом направлении и в целом на поле боя в Украине проводят «наступательные операции с ограниченным эффектом», информирует «НБН».

Бригадный генерал сообщил, что защитники достигают определенных дополнительных успехов и прогресса на фронте, пока «вторая армия мира» пытается продвинуться вперед в некоторых регионах.

Представитель Минобороны США добавил, что сейчас Вашингтон сосредоточен на дальнейшем предоставлении помощи Киеву в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Ранее Райдер обозначил сроки обучения украинских летчиков на американских истребителях F-16.