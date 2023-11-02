Представитель ХАМАСа заявил, что Израилю «нет места на нашей земле» и его нужно полностью уничтожить. Он обвинил страну в том, что она якобы представляет военную и политическую угрозу для арабской нации и мусульман, информирует «НБН» со ссылкой на The Times of Israel.

По словам Хамада, террористы «должны проучить» Израиль и вторжение боевиков в страну 7 октября – лишь первое наступление. Он отметил, что ХАМАС готов платить цену и террористы гордятся тем, что их называют «мучениками».

Представитель боевиков солгал о том, что ХАМАС якобы не планировал убивать гражданских в Израиле, объяснив террор в отношении мирных людей «осложнениями» на местах.

Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху пообещал, что его страна одержит победу в войне против боевиков ХАМАСа.