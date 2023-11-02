Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», такую свою позицию в ходе брифинга озвучил спикер Пентагона Патрик Райдер.

В частности, он пояснил, что в США не придерживаются прекращения огня из-за того, что это предоставит ХАМАСу время для того, чтобы перегруппировать свои силы и в очередной раз поставить под угрозу граждан Израиля и других.

При этом он добавил, что Вашингтон поддерживает «гуманитарные паузы». Это время, выделенное для того, чтобы позволить гуманитарным грузам попадать в места назначения, а также продолжить освобождение заложников и выведение гражданских из зоны конфликта.

Райдер добавил, что министр обороны США Остин сейчас обсуждает данные вопросы со своими коллегами из других стран, в частности, по обеспечению гражданских жителей Газы водой, медикаментами, а также гуманитарной поддержкой.

Напомним, ранее представитель террористов ХАМАС пригрозил уничтожить Израиль.