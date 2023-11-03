Как информирует «НБН», об этом говорится в материале CNN.

В частности, отмечается, что проект закона о помощи Израилю без упоминания Украины был одобрен по результатам проведенного голосования в Палате предстаителей Конгресса США.

За данный проект свои голоса отдали 226 членов палаты, против же проголосовали 196.

Насколько известно, ранее глава Белого Дома Байден пообещал заблокировать данный документ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в США выступили против прекращения огня между Израилем и ХАМАСом.