Как сообщает «НБН» со ссылкой на Ynet, об этом заявил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.

В том числе, Эрдан прокомментировал заявление российского постпреда при ООН Василия Небензи, согласно которому Израильское государство «оккупировало Палестину и отрицает его право на самооборону.

«Смешно услышать непосредственно от представителя России морали в адрес Израиля относительно прав человека и международного права. Дипломат государства, которое исключили из Совета ООН по правам человека, говорит о морали. Россия – последняя, кто будет нас учить».

Гилад Эрдан подчеркнул, что «всем ясно» какова была бы реакция РФ при условии, если бы тысячи ее граждан убили или похитили террористы. Эрдан также назвал главную цель таких заявлений российского дипломата – «отвлечь внимание мира от вторжения РФ в Украину».

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что Палата представителей проголосовала за выделение помощи Израилю.