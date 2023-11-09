Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, заявило, что Кремль просил Республику Беларусь, Бразилию, Египет и Пакистан вернуть ему боевую технику, детали к ней и боеприпасы, проданные РФ, информирует «НБН».

В частности, представители российского руководства в апреле прошлого года намеревались выкупить у Египта более сотни двигателей российских вертолетов. В Каире отказались комментировать соответствующую информацию журналистам.

Делегация из РФ взамен на комплектующие для авиации пообещала Каиру предоставить продовольствие, в частности отправить пшеницу, и простить внешний долг. Египетские власти хоть и не желают ослаблять своей военный потенциал, однако готовятся в следующем месяце отправить стране-агрессору 150 двигателей.

В статье отмечается, что намерение Москвы выкупить обратно вооружение, ранее проданное ею другим странам, – способ компенсировать существенные потери дорогостоящей техники, включая боевую авиацию, в ходе контрнаступления ВСУ на юге и востоке Украины.

Кремль хочет вернуть армии Путина инициативу на поле боя, однако неизвестно, поможет ли передача оккупантам проданного оружия активизировать атаки.

Ранее представители государств «Большой семерки» высказались об отправке оружия в Россию из Северной Кореи.