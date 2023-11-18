Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Воздушного командования НАТО.

В частности, сообщается, что норвежские военные самолеты F-35 для операции перехват были подняты в небо в результате того, что российские самолеты пролетел и вблизи воздушного пространства НАТО.

Как известно, истребители 5-го поколения королевских военно-воздушных сил Норвегии были подняты в воздух самолеты F-35 в связи с тем, что российские самолеты пролетели вблизи воздушного пространства союзников по НАТО, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что США исключили Турцию из программы по самолетам F-35.