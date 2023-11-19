В свою очередь, как пишет «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода», об этом заявил генеральный консул Украины в Люблине Куць Олег.

Так, согласно его заявлению, консулы из Украины все возможное и невозможное делают для того, чтобы наши соотечественники, которые пострадали в ДТП, получили качественную медицнскую помощь, а тела погибших наших сограждан можно было как можно быстрее доставить домой.

В общей сложности, четверо пострадавших пребывают в медицинских учреждениях Люблинского воеводства. Речь идет о двух женщинах, трехлетнем ребенке, а также водителе.

Насколько известно, в смертельном ДТП в Польше погибли две женщины и ребенок шести лет. Полиция же отметила, что в автобусе на момент ДТП находились десять человек. Все они были гражданами Украинского государства.