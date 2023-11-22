Как информирует «НБН», в своем заявлении министр обороны Ллойд Остин отметил, что мир в настоящее время должен больше поддерживать Киев в войне против Российской Федерации.

Так, согласно его словам, Украинское государство должно получать однозначно больше поддержки. Ведь никто не желает жить в мире, где кто-то может вторгнуться в иную страну.

Дословно из заявления Остина:

Никто из нас не желает жить в мире, где хулиганы вроде Владимира Путина могут вторгаться в страну своего мирного соседа и это будет оставаться безнаказанно. Мы отказываемся разрешить, чтобы форму глобальной безопасности диктовали автократы, полагающиеся на силовые репрессии дома и принуждение за границей.

Напомним, ранее мы уже писали о заявления Ллойда относительно того, от чего будет зависеть ситуация на фронте в Украине.