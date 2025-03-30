Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Washington Post, глава Минобороны США Пит Хегсет составил секретный документ для военных функционеров Пентагона, в котором ключевой угрозой для безопасности Соединенных Штатов указан Китай, а вовсе не РФ.

В соответствии с документом, при планировании сценариев потенциального масштабного вооруженного конфликта, в качестве главного противника рассматривается Китай. При этом, при формировании идентичной угрозы со стороны РФ, ответственность за оборонительные действия, приоритетно, возлагается на европейских союзников по блоку НАТО.

В частности, Минобороны США намерено предотвратить китайскую аннексию Тайваня, расширив американское военное присутствия в водах Индийско-Тихоокеанского региона. Планами предусматривает усиление защиты баз США, наращивание стратегических запасов и совершенствование логистической цепочки с одновременным повышением давления на Тайбэй, который должен существенно увеличить оборонные расходы — как минимум, до 10 процентов ВВП.

Примечательно, что Пентагон подчеркивает — США располагают ограниченной ресурсной базой (средства и личный состав) в различных регионах, и не в состоянии сдерживать РФ, КНДР и Иран, потому партнерам в Европе, на Ближнем Востоке и Азии следует оперативно повысить отчисления на свою оборону.

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