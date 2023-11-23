В среду, 22 ноября, во время совместной пресс-конференции с австрийским коллегой в Вене Бланар сообщил, что Братислава будет предоставлять Киеву только гуманитарную помощь, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам руководителя МЗС, Словакия считает вторжение РФ в Украину нарушением международного права и готова помогать Киеву ради достижения мира.

При этом дипломат заявил, что боевые действия якобы перешли в «замороженную» фазу, ситуация на фронте стала статической, 600 дней противостояния с российскими захватчиками «не привели ни к каким результатам», поэтому военного решения для Украины уже не существует.

Министр подчеркнул, что Братислава выступает за «мирные» переговоры между Киевом и Москвой, которым должно предшествовать прекращение огня.

Напомним, глава правительства Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Украине от Европейского Союза.