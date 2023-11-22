Как информирует «НБН» со ссылкой на Politico, все это будет продолжаться до того времени, по его словам, пока «не состоится и открытая дискуссия о реалистичности стратегических целей Евросоюза в Украине».

Так, в своем письме, которое Орбан адресовал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, лидер Венгрии отметил, что никакие решения по финансированию Украины, открытые переговоры о вступлении Украины в ЕС, а также дальнейшие санкции против России не могут быть приняты до того времени, пока не будет проведена такая «стратегическая дискуссия».

Он подчеркнул:

Европейский совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей текущей политики в отношении Украины, в том числе включая различные программы помощи. Совет Европы должен провести откровенную и открытую дискуссию о реалистичности стратегических целей Евросоюза в Украине.

В свою очередь один из европейских дипломатов, который предпочел остаться анонимным, заявил, что Виктор Орбан реально «заминировал» весь процесс принятия решений ЕС по Украине в рамках стратегии усиления давления на Европейскую комиссию с целью выделения Венгрии тринадцати миллиардов евро.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Орбан недавно отличился очередным скандальным заявлением об Украине.