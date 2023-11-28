Как информирует «НБН», в российском издании Moscow Times говорится, что за один год по статье «национальная оборона» будет потрачено 121 миллиард долларов США (10,775 триллиона рублей). Это на 70 процентов больше, чем в 2023 году.

Следовательно, доля военных расходов в бюджете, общий размер которого достигнет 36,6 триллиона рублей, будет достигать 29,5 процента.

Как известно, третью часть бюджета на оборону тратил СССР в последние годы своего существования. В частности, в 1990-е годы на «военные цели» было заложено 71 миллиард рублей из 241,3 млрд, или же в процентном эквиваленте – 29,4%.

Кроме того, еще 3,338 триллиона рублей, в соответствии с законом о бюджете, правительство РФ потратит по статье «национальная безопасность». А это бюджеты спецслужб, Росгвардии, МВД, а также системы ФСИН. Если сравнивать с текущим годом, то такие траты увеличатся на 163 миллиарда рублей. Следовательно, в общем почти 40 процентов бюджета будет потрачено на все существующие в России силовые структуры.

Напомним, ранее стало известно о том, что Минобороны России начало активно вербовать женщин для войны против Украины.