Как информирует «НБН», кадры момента дорожно-транспортного происшествия были обнародованы различными ТГ-каналами.

Как выяснилось из общедоступной информации, ЧП произошло на Камчатке. Там водитель транспортного средства, предварительно, тоже военнослужащий, на большой скорости влетел прямо в толпу срочников. Согласно данным росСМИ, в результате множество пострадавших были госпитализированы.

Также есть информация о том, что ДТП произошло на Камчатке на трассе в непосредственной близости с военной частью. Как сообщают российские СМИ, шесть человек попали в госпиталь. Еще нескольким срочникам предоставляли помощь непосредственно на месте ДТП.

Напомним, ранее мы уже писали о ДТП с летальным исходом, которое произошло в Польше.

