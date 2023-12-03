Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters.

Согласно информации Пентагона, американский эсминец USS Carney, а также несколько гражданских судов были сегодня атакованы на территории Красного моря. По данным Белого дома, эсминец США уничтожил не менее двух дронов, которые были запущены по нему.

При этом йеменские боевики-хуситы признали, что они атаковали при помощи беспилотника и ракеты два израильских судна — Number 9 и Unity Explorer. Однако об атаке американского эсминца в их заявлении не упоминается.

Также хуситы добавили, что атаковали вышеуказанные суда только после того, как они проигнорировали предупреждения. Также он сказал, что нападения были осуществлены «в соответствии с требованиями народа Йемена» и с призывами исламских стран «поддержать палестинский народ».

Согласно данным источников Reuters, в результате осуществленной атаки были повреждены два торговых судна Великобритании. В настоящее время еще нет никакой информации о пострадавших.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский анонсировал предоставление Украине кораблей для охраны «зернового коридора».