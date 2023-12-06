Как информирует «НБН», российский пропагандистский ТГ-канал Readovka пишет, что тело экс-народного депутата ВРУ Ильи Кивы было найдено на улице вблизи отеля «Величъ Кантри Клаб».

Согласно данным издания, номер в этом заведении стоит от 10 тысяч российских рублей в сутки. Если это люкс – 24 тысячи российских рублей за 24 часа пребывания, а отдельный домик – 7,7 тысяч рублей в сутки.

Располагается отель в подмосковном Супонево. Комплект «Величъ Кантри Клаб» включает в себя отель и коттеджный поселок. Там и нашли застреленным бывшего украинского политика.

В окрестностях заведения расположен большой парк, где есть множество дорожек. Пока что нет никакой информации о том, пойман ли убийца. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Вскоре этот же ресурс, ссылаясь на Reuters, написал, что ответственность за убийство Ильи Кивы несет Служба безопасности Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о ликвидации Кивы в Подмосковье.