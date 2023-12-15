На своей странице в соцсети Х политический советник главы венгерского правительства написал, что Будапешт не изменил свое мнение относительно переговорного процесса по интеграции Украины в ЕС, отметив, что Киев якобы не готов к этому процессу, информирует «НБН».

Также чиновник объяснил, почему премьер-министр не присутствовал в зале во время голосования лидеров Евросоюза по украинскому вопросу. По его словам, Орбан решил покинуть заседание и воздержаться от голосования.

Глава венгерского правительства якобы не хотел помешать процессу, а намеревался избежать сотрудничества в принятии решения, которое Будапешт считает ошибкой.

Политик добавил, что в будущем в Европейском Союзе потребуется минимум 70 единогласных решений для одобрения членства Украины в организации. При этом он не стал уточнять, почему в этих случаях венгерская сторона не может снова воздержаться для разблокирования принятия решения.

Ранее советник Орбана выдвинул условие для разблокирования Будапештом 50 миллиардов евро помощи Киеву от Евросоюза.