Как информирует «НБН», об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте Белого дома.

В частности, во время встречи с коллегами из Сеула представители США подтвердили свою непоколебимую приверженность предоставлять Республике Корея расширенное сдерживание, подкрепленное полным спектром американских сил и средств, в том числе и ядерные.

В обнародованном сообщении говорится:

Любого рода атака КНДР против США или их союзников неотменно приведет к концу режима Ким Чен Ына, а американская сторона подтвердила, что любого рода ядерная атака КНДР против РК будет встречена быстрым, сокрушительным и решительным ответом.

Напомним, ранее мы уже писали о вероятных поставках оружия из КНДР – режиму Путина для войны против Украины.