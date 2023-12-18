Издания Reuters и The Hill, ссылаясь на рассказы очевидцев, пишут, что в 20:07 в центре Уилмингтона американский президент направлялся из предвыборного штаба к своей бронированной машине, информирует «НБН».

По словам очевидцев, в этот момент серебристый седан въехал в припаркованный внедорожник, который охранял кортеж главы Америки. После этого виновник ДТП попытался ехать дальше на перекрытом перекрестке. Однако агенты службы безопасности оперативно окружили машину, наставили оружие на водителя, вынудив его поднять руки.

Журналисты отметили, что американского лидера быстро посадили в автомобиль, где сидела его жена Джилл и быстро отвезли супругов в их дом. Известно, что Байдены в безопасности и ДТП не повлияло на график главы государства.

Напомним, в октябре автомобиль кремлевского диктатора Владимира Путина едва не попал в аварию в Пекине. В окружении российского лидера начали подозревать заговор.