Во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Америки заявил, что нельзя сравнивать нападение России на Украину с войной Израиля против палестинских боевиков, как это сделал глава Кремля, информирует «НБН».

Кирби отметил, что у Иерусалима, в отличие от Москвы, цель боевых действий не заключается в убийствах, пытках, изнасилованиях, терроризировании мирных людей и разрушении гражданской инфраструктуры. Чиновник подчеркнул, что бойцы ЦАХАЛа не позволяют себе того, что творят российские захватчики.

У Байдена считают, что кремлевский диктатор атакует мирных украинцев, так как не может победить их страну с военной точки зрения. Представитель Белого дома добавил, что именно этот подход используют и боевики ХАМАСа.

Напомним, российский лидер похвалил турецкого президента Реджепа Эрдогана, который якобы играет «лидирующую роль» в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.