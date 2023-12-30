Как информирует «НБН» со ссылкой на Европейскую правду, беспилотник ANKA-3 был разработан государственной компанией Turkish Aerospace Industries и оснащен двигателем от предприятия из Украины «Ивченко-Прогресс».

Отмечается, что первый полет этой «птички» длился по времени более одного часа. Беспилотник достиг высоты в 2,4 километра, а его скорость достигала 150 узлов.

Насколько известно, данный беспилотный летательный аппарат был предназначен для выполнения разведывательных наблюдательных, а также боевых заданий. Он сможет летать на высоте до практически двенадцати километров. Время его пребывания в воздухе будет достигать десяти часов. Полезная нагрузка, которую может понести эта «птичка», достигает 1200 килограмм.

Примечательно, что разработка новых БПЛА – это один из приоритетов президента Эрдогана, который стремится построить оборонную промышленность Турции, в том числе, модернизировать устаревшие военно-воздушные силы.

Согласно информации агентства, в январе месяце был запланирован дебютный полет истребителя Kaan турецкого производства.

Напомним, ранее мы уже публиковали фото Эрдогана с новым беспилотником.