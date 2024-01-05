В ходе построения силовиков в Грозном главарь чеченских боевиков сообщил, что у него есть украинские защитники, которых оккупанты взяли в плен на Донетчине и Луганщине. Если Америка выполнит условие – снимет санкции с его «ни в чем не повинных» членов семьи, лошадей и самолета, ставленник Кремля отдаст 20 военнопленных.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Соратник Путина заявил, что он в Грозном передал список пленных украинских военных бывшему американскому морпеху-разведчику, «эксперту» пропагандистских медиа Скотту Риттеру, который поддерживает войну против Украины. 13 лет назад его осудили в США за сексуальное преступление.

Напомним, 3 января состоялся самый масштабный обмен пленными с Российской Федерацией за весь период полномасштабной войны – домой вернулись 230 украинцев. Аналитики ISW объяснили, почему Москва, которая ранее блокировала этот процесс, изменила свою позицию.