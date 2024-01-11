Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Министерства чрезвычайных ситуаций России. Также были обнародованы кадры возгорания.

Так, согласно обнародованному сообщению, в поселке Обухово, что рядом с Москвой, горела кровля цеха по изготовлению полимерной продукции на площади восьми тысяч метров квадратных.

До того времени, пока прибыли пожарные, персонал уже самостоятельно эвакуировался из горящего здания. На месте инцидента работу проводили более сотни специалистов, а также тридцать три единицы техники. Согласно предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Также известно, что в Москве на шоссе Энтузиастов также начался пожар. В частности, как удалось выяснить, горело административно-производственное здание на площади больше 2000 метров квадратных. В Сети также показали видео пожара.

На место пожара был направлен пожарный поезд. Спасатели принимали все необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. Спустя несколько часов пожар был полностью потушен.

Также сообщается, что пострадавших в результате возгорания нет.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в центре Донецка произошел масштабный пожар.