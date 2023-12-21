Telegram-канал «Новости Донбасса» заявил об обстреле центра Донецка. После удара в районе третьего корпуса национального технического университета вспыхнул пожар. В Сети показали кадры инцидента, информирует «НБН».

Сообщается, что в этом здании находилась военная кафедра высшего учебного заведения, где базировалось незаконное вооруженное формирование – отдельный разведывательный батальон «Спарта». Он был создан оккупантами еще девять лет назад.

Авторы публикации отмечают, что, возможно, захватчики базируются в корпусе ДонНТУ до сих пор, напомнив, что по этому району после начала полномасштабной войны прилетало неоднократно.

Напомним, 20 декабря был нанесен удар по временно захваченному Мариуполю. Советник мэра Петр Андрющенко сообщил, какой объект оккупантов попал под обстрел, рассказав о потерях врага.