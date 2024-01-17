В оборонном ведомстве Литвы, комментируя публикацию немецких журналистов, заявили, что у Российской Федерации нет ресурсов для открытия второго фронта, информирует «НБН» со ссылкой на издание Delfi.

В литовском Минобороны считают, что пока не закончились боевые действия на украинской территории, трудно предполагать, что государство-террорист перераспределит приоритеты и начнет наращивать силы на других направлениях.

В ведомстве отметили, что россияне сохраняют значительные мощности и регулярно пополняют их у линии фронта в Украине. На сегодня приоритет РФ – не потерпеть поражение в войне против соседнего государства, на что Кремль направляет определенные ресурсы.

Отметим, что в то же время в Эстонии считают, что для НАТО существует военная угроза со стороны России. Глава правительства Кая Каллас рассказала, сколько лет есть у стран-членов организации, чтобы подготовиться к агрессии РФ против Альянса.