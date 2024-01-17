Как информирует «НБН», в ТГ-канале Pravda Geraschenko было опубликовано видео на котором Вячеслав Володин заявляет, что Россия является «мирной страной», которая не намерена и не будет вести войну с европейскими государствами. В то же время Володин обвинил президента Украины Зеленского в том, что он якобы пытается втянуть в войну Европу.

Дословно из заявления Володина:

Начало специальной военной операции остановило третью мировую войну. Вдумайтесь только, что бы было – миллионы погибших и гуманитарная катастрофа. Этого всего нет только по одной причине – наши офицеры, наши солдаты борются с нацизмом, защищают мир, а также покой не только граждан Российской Федерации, но и иных государств и в первую очередь Европы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин признал, что цель нападения на Украину – это захват чужих территорий.