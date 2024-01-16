Более того, как пишет «НБН» со ссылкой на трансляцию выступления Путина, глава Кремля в какой-то момент начал обвинять украинскую сторону и утверждать, что все уже могло бы давно закончиться.

Однако, что интересно, когда Путин продолжил говорить о переговорах с Украиной, то в своей речи он признал, что целью нападения войск РФ на Украину является банальный захват чужой территории.

Так, дословно из заявления Путина:

Невозможно заставить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за полтора года.

Комментарий Дениса Казанского

Данную речь Путина в своем ТГ-канале прокомментировал известный украинский блогер и журналист Денис Казанский.

В частности, он заявил:

По крайней мере он перестал уже нести дичь о каких-то референдумах и «воле народа». Здесь Путин прямо заявил, что цель нападения на Украину – банальный захват чужой территории. И чем тогда это все отличается от Третьего Рейха? Да ничем.

Напомним, ранее Денис Казанский расказал, как оккупантам живется в Донецке.