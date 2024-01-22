В интервью RTVS представитель Братиславы заявил, что между Киевом и Москвой должен быть «какой-то компромисс» — Украина должна отдать захваченные регионы РФ, информирует «НБН».

Политик убежден, что российские войска не уйдут из Крыма, Донецкой и Луганской областей. Он подчеркнул, что это якобы нереально, поэтому единственный способ завершить войну – «отдать» Путину оккупированные регионы.

Также в преддверии встречи с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем представитель Братиславы заявил, что он сообщит своему коллеге о намерении блокировать вступление его страны в НАТО.

Фицо отметил, что он ветирует интеграцию Украины в Альянс, поскольку решение о членстве страны в организации якобы развяжет Третью мировую войну.

Помимо этого, премьер добавил, что Украина – «не независимая и суверенная» страна, «одна из самых коррумпированных в мире», которую якобы контролирует Вашингтон.

Напомним, ранее Фицо утверждал, что Братислава не будет блокировать начало переговоров по членству Украины в Альянсе.