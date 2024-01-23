Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Европейской правды» со ссылкой на оперативное командование ВС Польши.

В сообщении отмечается, что поляки активизировали «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши». Ситуация постоянно была под мониторингом.

Помимо того, в командовании предупреждали об активизации польской авиации и самолетов союзников. На фоне этого в юго-восточном регионе страны мог наблюдаться повышенный уровень шума.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетной атаке РФ на Харьков и Киев.