В комментарии изданию «Настоящее время» глава внешнеполитического ведомства Польши напомнил, что лидер россиян угрожал Украине перед вторжением, поэтому странам НАТО стоит верить его агрессивным заявлениям и готовиться к возможному нападению РФ, информирует «НБН».

Дипломат считает, что сейчас боевые действия не могут выйти за пределы украинской территории, а танки российских оккупационных сил – оказаться в Европе или государстве Альянса.

При этом министр отметил, что НАТО начинает самые большие учения в истории, в которых примут участие 90 000 военных. Руководитель МИД посоветовал РФ не пытаться воплотить свои агрессивные планы в отношении Альянса, поскольку она потерпит поражение.

Сикорский напомнил, что «вторая армия мира» благодаря храбрости украинских защитников потеряла около половины своих танков и другой боевой техники. Чиновник добавил, что при этом Украине нужно помочь вернуть ее территории и сделать это своевременно.

«Потому что время имеет значение», — отметил дипломат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался об угрозе нападения России на Альянс.